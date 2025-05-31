В Соцфонде подсчитали, у кого пенсия выше — у женщин или у мужчин: результаты исследования

Социальный фонд России сравнил средние показатели по пенсионным выплатам женщинам и мужчинам. При подсчете сотрудники руководствовались данными за 2025 год. Как оказалось, средний размер пенсионных выплат у женщин выше, чем у мужчин, транслирует РИА Новости.
Так, по сведениям Социального фонда, разница составляет чуть более 200 рублей. Женщины в среднем получают от государства 23 249 рублей в месяц. Усредненный размер назначенных пенсионных выплат мужчинам равняется 23 028 рублей.
Стоит еще раз подчеркнуть, что эти данные актуальны на 2025 год. Согласно им, общая средняя пенсия находится на уровне 23 175 рублей в месяц.
Интерес представляет и фиксированная выплата от государства. В 2025 году размер базового обеспечения пенсионеров составил 8907,7 рубля.