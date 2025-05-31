В Соцфонде подсчитали, у кого пенсия выше — у женщин или у мужчин: результаты исследования

Социальный фонд России сравнил средние показатели по пенсионным выплатам женщинам и мужчинам. При подсчете сотрудники руководствовались данными за 2025 год. Как оказалось, средний размер пенсионных выплат у женщин выше, чем у мужчин, транслирует РИА Новости.