Крипта может заместить безналичные переводы: эксперт рассказал URA.RU о новых правилах перевода денег

Он также сообщил, что новые правила направлены на борьбу с дропперами — лицами, которые за деньги передают злоумышленникам данные своих банковских карт и электронных кошельков. «Когда мошенники осуществляют свои криминальные схемы, а потом через дропперов начинают “распулять” средства, то следы потом можно найти, но это довольно трудоемкая работа. Поэтому вполне оправдано такое ограничение именно с этой целью. В случае, если обычному гражданину потребуется перевести денежные средства свыше 100 тысяч рублей, то такие люди должны иметь счет, чтобы их идентифицировал банк», — сказал Тосунян.