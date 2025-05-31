Крипта может заместить безналичные переводы: эксперт рассказал URA.RU о новых правилах перевода денег

Новые правила перевода денежных средств направлены на борьбу с дропперами.
Обновленные правила осуществления денежных переводов могут увеличить риск того, что вместо безналичных операций люди станут массово использовать наличные средства или криптовалюту. Таким образом люди пытаются компенсировать избыточное регулирование в банковской сфере. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя новые правила о введении лимита на переводы без открытия счета.
«Такой риск всегда есть, поэтому избыточное регулирование, ограничения — они не только в 90-е годы могут возвращать. Сейчас люди не столько наличкой начинают компенсировать избыточное регулирование, сколько криптовалютой. В этом смысле государство понимает, что чрезмерное ограничение будет выталкивать деньги в наличный оборот, но еще более опасно, когда выталкивают в криптооборот», — отметил президент АРБ.
Он также сообщил, что новые правила направлены на борьбу с дропперами — лицами, которые за деньги передают злоумышленникам данные своих банковских карт и электронных кошельков. «Когда мошенники осуществляют свои криминальные схемы, а потом через дропперов начинают “распулять” средства, то следы потом можно найти, но это довольно трудоемкая работа. Поэтому вполне оправдано такое ограничение именно с этой целью. В случае, если обычному гражданину потребуется перевести денежные средства свыше 100 тысяч рублей, то такие люди должны иметь счет, чтобы их идентифицировал банк», — сказал Тосунян.
Однако эксперт успокаивает, что новые ограничения вовсе не означают, что человек не сможет переводить сумму свыше 100 тысяч рублей каждый день или совершать подобную операцию несколько раз, но уже из разных банков. Гарегин Тосунян посоветовал посмотреть на дальнейшую практику, чтобы уже тогда сделать соответствующие выводы.
С 30 мая в России начинают действовать новые нормы, регулирующие порядок проведения денежных переводов. В соответствии с внесенными изменениями, предельная сумма перевода без необходимости открытия банковского счета устанавливается на уровне 100 тысяч рублей. Эти ограничения касаются как переводов, осуществляемых через специализированные сервисы без открытия счета, так и операций с использованием банковских карт. Подробнее — в материале URA.RU.