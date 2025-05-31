Змеи, львы и чёрный рынок: почему в Узбекистане процветает мода на диких животных

Похоже, среди части обеспеченных узбекистанцев держать дома дикое животное стало некой странной формой статуса. Львенок на поводке, питон на плече — это «престижно», «ярко», «как у звёзд». Только вот за внешним лоском мало кто задумывается о реальных последствиях. Милый львенок через несколько месяцев превращается в опасного хищника, а ручная змея может в один момент стать причиной трагедии. Выпущенные на волю или сбежавшие, такие животные способны представлять реальную угрозу для окружающих.