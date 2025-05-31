Змеи, львы и чёрный рынок: почему в Узбекистане процветает мода на диких животных

Похоже, среди части обеспеченных узбекистанцев держать дома дикое животное стало некой странной формой статуса. Львенок на поводке, питон на плече — это «престижно», «ярко», «как у звёзд». Только вот за внешним лоском мало кто задумывается о реальных последствиях. Милый львенок через несколько месяцев превращается в опасного хищника, а ручная змея может в один момент стать причиной трагедии. Выпущенные на волю или сбежавшие, такие животные способны представлять реальную угрозу для окружающих.
Многие читатели спрашивают: откуда вообще в Узбекистане появляются подобные звери? Ответ прост — в стране активно действует чёрный рынок торговли дикими животными. Их завозят и вывозят тайными путями, в обход таможенного контроля.
Один из таких случаев произошёл на днях в Ташкентской области. Мужчина попытался вывезти из Узбекистана в Казахстан живых змей. На погранично-таможенном посту «Навои» сотрудники заметили подозрительное поведение гражданина и решили тщательно проверить его багаж.
Внутри они обнаружили 15 живых змей. Хотя точный вид не был раскрыт, по данным таможенников, все они занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства как уязвимые представители фауны. Змеи были переданы Ташкентскому зоопарку. По заключению специалистов, их состояние стабильное.
По факту незаконной перевозки диких животных сейчас проводится расследование.
Пока у нас не начнут жёстко наказывать за торговлю и содержание диких животных, пока общество будет воспринимать львов и тигров как «игрушку для богатых», подобные инциденты будут повторяться. Но дикая природа — не предмет роскоши. Она требует защиты, а не селфи.