Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Змеи, львы и чёрный рынок: почему в Узбекистане процветает мода на диких животных

Vaib.uz (Узбекистан. 31 мая). В последнее время в Узбекистане всё чаще фиксируются случаи, когда экоинспекторы конфискуют в частных домах и квартирах диких животных. Это уже не редкость — у кого-то в клетке живёт тигр, кто-то выгуливает ручного льва, а кто-то держит в террариуме змей, занесённых в Красную книгу.

Источник: Vaib.Uz

Похоже, среди части обеспеченных узбекистанцев держать дома дикое животное стало некой странной формой статуса. Львенок на поводке, питон на плече — это «престижно», «ярко», «как у звёзд». Только вот за внешним лоском мало кто задумывается о реальных последствиях. Милый львенок через несколько месяцев превращается в опасного хищника, а ручная змея может в один момент стать причиной трагедии. Выпущенные на волю или сбежавшие, такие животные способны представлять реальную угрозу для окружающих.

Многие читатели спрашивают: откуда вообще в Узбекистане появляются подобные звери? Ответ прост — в стране активно действует чёрный рынок торговли дикими животными. Их завозят и вывозят тайными путями, в обход таможенного контроля.

Один из таких случаев произошёл на днях в Ташкентской области. Мужчина попытался вывезти из Узбекистана в Казахстан живых змей. На погранично-таможенном посту «Навои» сотрудники заметили подозрительное поведение гражданина и решили тщательно проверить его багаж.

Внутри они обнаружили 15 живых змей. Хотя точный вид не был раскрыт, по данным таможенников, все они занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства как уязвимые представители фауны. Змеи были переданы Ташкентскому зоопарку. По заключению специалистов, их состояние стабильное.

По факту незаконной перевозки диких животных сейчас проводится расследование.

Пока у нас не начнут жёстко наказывать за торговлю и содержание диких животных, пока общество будет воспринимать львов и тигров как «игрушку для богатых», подобные инциденты будут повторяться. Но дикая природа — не предмет роскоши. Она требует защиты, а не селфи.