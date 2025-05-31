Нужна ли подработка подросткам? Смотрим, что считают родители из Сибири

Что касается сфер деятельности, то наиболее подходящей для подростков родители считают благоустройство территории — так считают 44% опрошенных. В эту категорию входят уборка и озеленение. Также 38% родителей поддерживают удаленную работу, связанную с набором текста и модерацией контента. Среди других подходящих сфер выделяются участие в социальных и волонтерских проектах (36%), уход за животными (34%), курьерская доставка (33%), работа в розничной торговле (31%) и работа с детьми (30%).