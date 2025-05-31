Нужна ли подработка подросткам? Смотрим, что считают родители из Сибири

Согласно результатам опроса, проведенного Авито Подработка среди 10 000 россиян, большинство родителей в Сибирском федеральном округе поддерживают идею трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
29% респондентов согласны с тем, что подростки могут подрабатывать, но только в свободное от учебы время или во время каникул.
Поддержка инициативы подростков, желающих работать, выражена у 38% родителей. 26% считают, что ранняя трудовая занятость способствует финансовой самостоятельности и учит детей правильно обращаться с деньгами. 23% уверены, что такая занятость развивает ответственность и помогает осваивать новые навыки. 12% респондентов полагают, что работа в юном возрасте закладывает основу для успешной карьеры, а 16% видят в ней возможность для профессионального роста.
Интересно, что почти половина родителей (48%) готовы разрешить своим детям начать подрабатывать в возрасте 14−15 лет. Однако 52% предпочли бы, чтобы подростки искали работу только после достижения 16 лет. Женщины более охотно одобряют подработку для детей в более раннем возрасте (51%), тогда как мужчины проявляют более осторожный подход (42%).
Для поиска подработки большинство родителей (57%) рекомендуют своим детям использовать специализированные онлайн-платформы. 24% помогают искать вакансии через социальные сети знакомых, а 15% обращаются к профильным Telegram-каналам и группам в социальных сетях, где публикуются предложения о работе.
По мнению экспертов, поиск подработки для подростков является важным шагом. Родителям стоит обратить внимание на репутацию компании, используя рейтинги и цифровые значки на онлайн-платформах. Такие отметки могут помочь найти надежного работодателя. Необходимо также обсуждать с детьми потенциальные риски и правила безопасности при общении с потенциальными работодателями.
Что касается сфер деятельности, то наиболее подходящей для подростков родители считают благоустройство территории — так считают 44% опрошенных. В эту категорию входят уборка и озеленение. Также 38% родителей поддерживают удаленную работу, связанную с набором текста и модерацией контента. Среди других подходящих сфер выделяются участие в социальных и волонтерских проектах (36%), уход за животными (34%), курьерская доставка (33%), работа в розничной торговле (31%) и работа с детьми (30%).