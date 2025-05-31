Антицеллюлитный SOS: Россиянам рассказали, как экстренно справиться с апельсиновой коркой

Для борьбы с целлюлитом есть несколько специальных упражнений, которые помогают улучшить кровообращение, укрепить мышцы и уменьшить жировые отложения: выпады вперёд или боковые выпады для проработки бёдер и ягодиц (3 подхода по 10−15 повторений на каждую ногу), а также мостик — лёжа на спине, согните колени и поднимите таз, напрягая ягодичные мышцы, удерживайте позицию на 5 секунд, затем опуститесь (повтор 15−20 раз). Стандартные приседания, с широкой постановкой ног или с поднятием пятки, также помогают укрепить ягодичные мышцы и ноги (3 подхода по 15−20 повторений).