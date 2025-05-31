Марочко рассказал, как обнаруживают подземные пункты ВСУ с офицерами НАТО

«Это комплекс мероприятий разведывательных органов. Для этого используют как технические средства, так и агентурные источники. Прежде всего, есть станции РЭР, которые фиксируют излучение, а командные пункты, это пункты управления, которые просто имеют большое количество узлов связи. И, естественно, это уже как признак того, что в данном районе расположен командный центр. Есть также другие средства. Но в целом, могу сказать, это кропотливая большая работа всех наших разведывательных органов. И она приносит довольно-таки весомые, существенные результаты», — сказал собеседник издания.