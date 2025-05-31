Марочко рассказал, как обнаруживают подземные пункты ВСУ с офицерами НАТО

Вооруженные силы РФ используют комплекс мероприятий для обнаружения подземных командных пунктов украинской армии, в которых также находятся и офицеры НАТО. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что танковые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в ЛНР. Также в результате операции были уничтожены замаскированные опорные пункты и живая сила противника.
«Это комплекс мероприятий разведывательных органов. Для этого используют как технические средства, так и агентурные источники. Прежде всего, есть станции РЭР, которые фиксируют излучение, а командные пункты, это пункты управления, которые просто имеют большое количество узлов связи. И, естественно, это уже как признак того, что в данном районе расположен командный центр. Есть также другие средства. Но в целом, могу сказать, это кропотливая большая работа всех наших разведывательных органов. И она приносит довольно-таки весомые, существенные результаты», — сказал собеседник издания.
Марочко рассказывал aif.ru, что Вооруженные силы РФ нанесли серьезный урон украинской армии, ударив по подземному командному пункту ВСУ в Луганской народной республике.
При этом эксперт заявил, что в этом подземном командном пункте ВСУ могли находиться офицеры НАТО.