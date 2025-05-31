Обстановка на СВО 31 мая: под Одессой поразили авиабазу ВСУ с F-16

В подземном командном пункте ВСУ в Луганской народной республике, по которому Вооруженные силы РФ нанесли удар, могли находиться офицеры НАТО, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он пояснил, что они всегда присутствуют и смотрят за боевой работой в подобных пунктах. Причем, это не скрывают даже партнеры Украины на Западе, поскольку их приписывают либо к консультантам, либо к тем, кто выполняет какие-либо обучающие функции. При этом, как отметил эксперт, у ВСУ есть ряд западных вооружений, который попросту не работают без них. В качестве примера собеседник издания привел ракетные системы, для которых полетное задание вводится только с ключами, находящиеся у офицеров НАТО. Также получаемые украинскими войсками разведданные со спутниковых группировок принадлежат именно Североатлантическому альянсу.