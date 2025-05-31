Обстановка на СВО 31 мая: под Одессой поразили авиабазу ВСУ с F-16

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины в Одесской области. Кроме того, в Министерстве обороны РФ сообщили о поражении подземного командного пункта ВСУ в Луганской народной республике. Опрошенные aif.ru военные эксперты рассказали, что именно могло стать целью на украинском аэродроме и кого могли уничтожить в бункере.
Ударили по авиабазе с F-16.
Генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов заявил aif.ru, что Вооруженные силы РФ могли поразить авиабазу в Одесской области, на которой базируются американские истребители F-16. При этом, как он отметил, западные воздушные судна украинское командование регулярно перебрасывает с места на место, пытаясь спрятать их от российских ударов. Генерал добавил, что в основном, наверное, они находятся чуть дальше — под Винницей, также предполагалось, что F-16 были в Староконстантинове. Однако, по словам Попова, американские истребители замечали и в Одесском, и во Львовском регионах. Причем, появляются они там в рамках рекламной акции.
«С целью поднятия духа у населения: “смотрите сколько их тут летает”. Это же простая рекламная акция», — подчеркнул он.
Кроме того, генерал не исключил, что на этой авиабазе могли базироваться и другие воздушные судна — беспилотники большой дальности типа Bayraktar или самолеты МиГ-29, или истребители Су-25.
Вывели из строя.
Попов также сообщил aif.ru, что Вооруженные силы РФ в ходе удара по украинской авиабазе в Одесской области могли уничтожить несколько важных для работы аэродрома объектов. Он уточнил, что это могли быть взлетно-посадочная полоса, командный пункт, радиолокационные станции, станция управления воздушным движением в районе аэродрома.
«Это очень важные моменты», — отметил генерал.
Собеседник издания добавил, что на авиабазах есть еще несколько важных объектов, по которым необходимо наносить удары, чтобы вывести аэродром из строя. К ним могут относиться рулежные дорожки, центральная заправочная станция, склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов, авиационно-технического имущества, запасных частей для самолетов, вертолетов.
«Поэтому очень важно и эффективно работать по этому плану. Тогда мы на некоторое время выводим из строя аэродром», — заявил Попов.
Уничтожили офицеров НАТО.
В подземном командном пункте ВСУ в Луганской народной республике, по которому Вооруженные силы РФ нанесли удар, могли находиться офицеры НАТО, заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он пояснил, что они всегда присутствуют и смотрят за боевой работой в подобных пунктах. Причем, это не скрывают даже партнеры Украины на Западе, поскольку их приписывают либо к консультантам, либо к тем, кто выполняет какие-либо обучающие функции. При этом, как отметил эксперт, у ВСУ есть ряд западных вооружений, который попросту не работают без них. В качестве примера собеседник издания привел ракетные системы, для которых полетное задание вводится только с ключами, находящиеся у офицеров НАТО. Также получаемые украинскими войсками разведданные со спутниковых группировок принадлежат именно Североатлантическому альянсу.
«Так что я не исключаю, что в этом командном пункте, в том числе среди погибших, будут западные кураторы», — подчеркнул Марочко.
Эксперт также рассказал aif.ru, что российские войска используют комплекс мероприятий для обнаружения подземных командных пунктов украинской армии, в которых в том числе находятся и офицеры НАТО. По его словам, для этого используют как технические средства, так и агентурные источники. В первую очередь, станции РЭР, которые фиксируют излучение, исходящее из командных пунктов, так как там есть большое количество узлов связи. Это является признаком того, что в определенном районе расположен командный центр.
«В целом, могу сказать, это кропотливая большая работа всех наших разведывательных органов. И она приносит довольно-таки весомые, существенные результаты», — сказал собеседник издания.
Нанесли серьезный урон по управлению войсками ВСУ.
Кроме того, Марочко подчеркнул в разговоре с aif.ru, что российские силы нанесли серьезный урон по управлению войсками Вооруженных сил Украины, ударив по подземному командному пункту в ЛНР. По его словам, в подобных бункерах, как правило, находятся командующие группировками войск. Это те подразделения, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Эксперт отметил, что для тесного взаимодействия они находятся все вместе, в том числе и офицеры, которые выполняют всю рутинную работу управления войсками.
«И если был нанесен удар, то это серьезный урон по управлению украинскими боевиками, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Луганской народной республики», — добавил Марочко.