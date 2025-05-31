Диетолог Поляков сообщил, чем клубника и черешня может навредить организму

«В плане здоровья здесь в большей степени можно навредить, наверное, не самим продуктом, а тем, чем данный продукт обрабатывают, потому что часто, скажем так, для обработки той же самой клубники и черешни используются химические вещества. В итоге количество токсических веществ в организме может быть весьма высоким», — отметил Поляков.