Диетолог Поляков сообщил, чем клубника и черешня может навредить организму

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, чем может навредить клубника и черешня организму.
«В плане здоровья здесь в большей степени можно навредить, наверное, не самим продуктом, а тем, чем данный продукт обрабатывают, потому что часто, скажем так, для обработки той же самой клубники и черешни используются химические вещества. В итоге количество токсических веществ в организме может быть весьма высоким», — отметил Поляков.
Это, добавил он, может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, вызвать состояние слабости, перепады настроений и ряд других моментов.
«Но первое, что страдает, это, конечно, желудочно-кишечный тракт», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать клубники в день без вреда организму.
Напомним, гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов сообщил, где россияне могут купить дешевую клубнику.