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Диетолог Поляков сообщил, чем клубника и черешня может навредить организму

Эксперт сообщил, что может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал aif.ru, чем может навредить клубника и черешня организму.

«В плане здоровья здесь в большей степени можно навредить, наверное, не самим продуктом, а тем, чем данный продукт обрабатывают, потому что часто, скажем так, для обработки той же самой клубники и черешни используются химические вещества. В итоге количество токсических веществ в организме может быть весьма высоким», — отметил Поляков.

Это, добавил он, может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта, вызвать состояние слабости, перепады настроений и ряд других моментов.

«Но первое, что страдает, это, конечно, желудочно-кишечный тракт», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать клубники в день без вреда организму.

Напомним, гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов сообщил, где россияне могут купить дешевую клубнику.