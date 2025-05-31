Завтра в Перми изменится движение общественного транспорта

С 1 июня также изменится время отправления первого рейса для трамвая № 5 по выходным дням — для удобства пассажиров электрички. Кроме того, с 4 июня по будням будут скорректированы некоторые отправления автобуса № 3 в течение дня, а с 7 июня — автобуса № 71 по выходным. Изменения основаны на обращениях пассажиров и предназначены для синхронизации с пригородными поездами.