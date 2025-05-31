В Роскачестве дали советы по выбору свежего мороженого: на что стоит обратить внимание

«На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, а от 12 до 20% — пломбир. Не бойтесь стабилизаторов в составе: они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро», — дали совет в Российской системе качества.