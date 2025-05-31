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В Роскачестве дали советы по выбору свежего мороженого: на что стоит обратить внимание

Роскачество порекомендовало выбирать мороженое по его внешнему виду.

Источник: Комсомольская правда

В летний сезон выбор свежего мороженого — особенно актуальный вопрос. Чтобы определить качество продукта, достаточно обратить внимание на его внешний вид. Так, если на мороженом присутствуют льдинки, значит его заморозили повторно. Об этом предупредили в пресс-службе Роскачества, цитирует «Лента.ру».

Кроме того, россиянам посоветовали внимательно изучать состав продукта. Так, по классическому рецепту, мороженое должно содержать молоко, сливки, масло, сахар, сухое молоко и стабилизаторы. В Роскачестве отметили, что при производстве не допускается использование растительных жиров в сливочном продукте и пломбире.

«На упаковке обязательно должна быть указана жирность: до 7,5% — молочное мороженое, от 8 до 11,5% — сливочное, а от 12 до 20% — пломбир. Не бойтесь стабилизаторов в составе: они помогают мороженому сохранять форму и не таять слишком быстро», — дали совет в Российской системе качества.

Летним блюдом также принято считать окрошку. Согласно данным опроса KP.RU, большинство россиян предпочитают есть этот суп с квасом. Однако далеко не все готовят блюдо по такому рецепту.