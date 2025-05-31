Топ-5 главных новостей в Молдове 31 мая 2025: В Молдове от «ужасов оккупации» страдали даже кошки; в выходные по всей Молдове будут отключать электричество; как Нацбюро статистики «отменило» бедность в

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 31 мая 2025:
1. Молдавская кошка, пережившая «ужасы советской оккупации»: После «Сибири на костях» наши киношники заставляют животных бороться с СССР — скоро в атаку пойдет отряд боевых, но бездомных улиток.
2. Есть риск, что электроприборы придется потом заменить: В выходные по всей Молдове будут отключать электричество на несколько минут.
3. Если у тебя нет денег на еду, но есть доступ к Wi-Fi в парке — ты уже не бедный, ты цифровой гражданин будущего: Как нацбюро статистики отменило бедность в Молдове.
4. Лето ровно по календарю: Жара в Молдову придет 1 июня, еще будем вспоминать прохладный май без засухи.
5. «Она схватила меня зубами»: В Молдове штатный провокатор от власти укусила гражданского активиста прямо в здании суда — какая власть, такие и провокаторы.
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