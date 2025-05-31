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Начало лета в Башкирии ознаменуется грозами и ливнями

В Башкирии жаркую погоду сменит холодный фронт.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи Башгидрометцентра прогнозируют резкую смену погодных условий в республике с приходом лета. После периода аномально высоких температур жителей Башкирии ожидает существенное похолодание с осадками.

В выходной, последний день мая, воздух прогреется до +33°С в дневные часы, тогда как ночью температура опустится до +13°С.

Уже 1 июня в отдельных районах возможны кратковременные грозовые осадки. Более существенные изменения ожидаются в начале недели. По словам метеорологов, приближение холодного атмосферного фронта принесет интенсивные ливни с грозами, местами сопровождающиеся порывистым ветром и градом.

Во вторник, 3 июня, произойдет ощутимое снижение температуры, что ознаменует окончание периода летнего зноя.

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