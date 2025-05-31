В Госдуме объяснили, почему не объявляют Пугачеву иноагентом

«Пугачева себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлен, что ее не включили в иноагенты», — заявил Виталий Милонов в беседе с «Общественной службой новостей». Он отметил, что, с одной стороны, Минюст якобы не обнаружил в действиях и высказываниях артистки оснований для включения в список, а с другой — за Пугачеву вполне могли замолвить слово влиятельные лица.