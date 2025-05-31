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Экипажи Су-25 нанесли удары по позициям противника в зоне действия «Центра»

Минобороны РФ показало кадры, демонстрирующие боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России.

Источник: Аргументы и факты

В Министерстве обороны России сообщили, что штурмовые авиационные группы нанесли ракетные удары с воздуха по расположению украинских подразделений в зоне действия группировки «Центр».

Российское военное ведомство обнародовало кадры, демонстрирующие боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России.

В заявлении МО РФ подчеркивается, что в результате применения авиационных средств поражения были ликвидированы тщательно укрепленные и замаскированные полевые позиции ВСУ, а также бронетехника противника.

После выполнения боевых задач инженерно-технический персонал занимается обслуживанием самолетов и подготовкой авиационной техники к следующим вылетам.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, как обнаруживают подземные пункты ВСУ с офицерами Североатлантического альянса.