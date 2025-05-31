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Медведя обнаружили вблизи железнодорожных путей в Слюдянском районе

Хищника заметил машинист подвижного состава.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Медведя заметили вблизи железнодорожных путей в районе поселка Бабха Слюдянского района. Хищное животное увидел машинист подвижного состава. Об этом КП-Иркутск сообщил глава администрации Байкальска Василий Темгеневский.

— Местные жители и дачники, соблюдайте меры безопасности. Не ходите в лес в одиночку, не оставляйте мусор и пищевые отходы. Сопровождайте детей и домашних животных, — напомнил глава администрации в своем тг-канале.

При встрече с диким зверем нельзя приближаться и фотографировать его. Необходимо медленно отступать без резких движений и не поворачиваться спиной. При обнаружении хищника необходимо немедленно сообщить по телефону: 112.