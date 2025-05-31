Танцующего голым стюарда нашли в туалете бизнес-класса самолета British Airways

В туалете бизнес-класса самолета авиакомпании British Airways обнаружили стюарда, который танцевал без одежды. По информации The Sun, инцидент произошел во время полета, когда мужчина должен был обслуживать пассажиров. Его подозревают в употреблении наркотиков до рейса.
Когда бортпроводники заметили исчезновение коллеги, они начали осматривать самолет. Начальник экипажа нашел мужчину в туалете и был шокирован его состоянием — сотрудник был полностью обнажен и танцевал. Один из коллег пошутил, что, хотя самолет находился на высоте 37 тысяч футов, стюард явно был «выше всех».
Другие члены экипажа поспешили прикрыть мужчину запасной пижамой, которая предназначалась для пассажиров первого класса. После приземления ему оказали медицинскую помощь.
Затем его вывезли с борта в инвалидной коляске и передали полиции аэропорта. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, передает издание.
Более «одетый» концерт получился во время полета из Екатеринбурга в Хабаровск: музыканты штаба Центрального военного округа устроили репетицию своего выступления на борту самолета.