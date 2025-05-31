Танцующего голым стюарда нашли в туалете бизнес-класса самолета British Airways

Когда бортпроводники заметили исчезновение коллеги, они начали осматривать самолет. Начальник экипажа нашел мужчину в туалете и был шокирован его состоянием — сотрудник был полностью обнажен и танцевал. Один из коллег пошутил, что, хотя самолет находился на высоте 37 тысяч футов, стюард явно был «выше всех».