Умерла Лоретта Суит, звезда сериала «МЭШ»

В 2016 году Лоретта Суит основала SwitHeart Animal Alliance, который призван положить конец жестокому обращению с животными. На нужды этой организации актриса направляла часть доходов от своей деятельности. В 2017 году она выпустила книгу «Switheart» со своими акварелями с животными. Вырученные деньги были направлены фондам по борьбе с жестоким обращением с животными.