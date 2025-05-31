Умерла Лоретта Суит, звезда сериала «МЭШ»

Американская актриса Лоретта Суит, известная по роли Маргарет Халиган в телесериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (M*A*S*H), ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на ее представителя Харлана Болла.
Как передает телеканал, актриса умерла по естественным причинам в своем доме Нью-Йорке.
Лоретта Суит прошла обучение в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Ее можно увидеть в сериалах «Айронсайд» и «Любовь в американском стиле». Она была четырежды номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана, а также выиграла две премии «Эмми» из десяти номинаций.
В 2016 году Лоретта Суит основала SwitHeart Animal Alliance, который призван положить конец жестокому обращению с животными. На нужды этой организации актриса направляла часть доходов от своей деятельности. В 2017 году она выпустила книгу «Switheart» со своими акварелями с животными. Вырученные деньги были направлены фондам по борьбе с жестоким обращением с животными.