В Минэкономразвития сообщили об успехах переговоров по «безвизу» с Китаем

Россия и Китай проводят переговоры об упрощении въездных процедур для туристических групп. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ, комментируя вопрос о сроках введения безвиза для групп от трех человек. Финальную редакцию документа планируют согласовать в июне 2025 года.
«Ведем переговоры с МИД Китая, получили видение китайских коллег по изменениям в соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, отрабатываем их», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщается, в июне на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао планируется согласовать финальную редакцию документа.
Соглашение о безвизовых групповых турпоездках между Москвой и Пекином было подписано в феврале 2000 года. Согласно ему, организованные группы туристов численностью от пяти до 50 человек получили право посещать другую страну без визы на срок до 15 дней.