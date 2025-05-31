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Полковник Бод предрек радикальные меры ЕС из-за поражений Киева на СВО

Заявлениями о возможных поставках Украине дальнобойных ракет канцлер ФРГ Мерц вводит общественность в заблуждение, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

Источник: Аргументы и факты

Отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бод заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, что европейские лидеры, осознавая быстрое ухудшение положения украинских сил на передовой, готовы пойти на радикальные шаги.

«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — уточнил он.

По мнению аналитика, недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о потенциальных поставках Украине ракет Taurus большой дальности является явным подтверждением этой стратегии. Бод также подчеркнул, что подобными высказываниями Мерц вводит общественность в заблуждение, ведь ФРГ не обладает полномочиями самостоятельно принимать такие решения.

Поставка Taurus и других ракет большой дальности требует согласования. По всей видимости, немецкий канцлер блефует. Американская сторона пока не дала согласия на использование оружия с таким радиусом действия, подчеркнул Бод.

В среду Мерц сообщил, что Германия окажет Украине помощь в создании собственного оружия дальнего радиуса действия. При этом он не стал уточнять, что конкретно имел в виду.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил об ответе на удар Taurus по России.