Отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бод заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, что европейские лидеры, осознавая быстрое ухудшение положения украинских сил на передовой, готовы пойти на радикальные шаги.
«Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это», — уточнил он.
По мнению аналитика, недавнее громкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о потенциальных поставках Украине ракет Taurus большой дальности является явным подтверждением этой стратегии. Бод также подчеркнул, что подобными высказываниями Мерц вводит общественность в заблуждение, ведь ФРГ не обладает полномочиями самостоятельно принимать такие решения.
Поставка Taurus и других ракет большой дальности требует согласования. По всей видимости, немецкий канцлер блефует. Американская сторона пока не дала согласия на использование оружия с таким радиусом действия, подчеркнул Бод.
В среду Мерц сообщил, что Германия окажет Украине помощь в создании собственного оружия дальнего радиуса действия. При этом он не стал уточнять, что конкретно имел в виду.
Ранее постпред при ООН Василий Небензя предупредил об ответе на удар Taurus по России.