Курсы валют на 31 мая — 2 июня, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть опустились в пятницу и завершили неделю в минусе. Трейдеры ждут встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в выходные. По данным СМИ, «восьмерка» стран ОПЕК+, ранее добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, вновь примет решение о наращивании в июле производства нефти на 411 тыс. баррелей в сутки. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:25 Аст составила 63,83 доллара за баррель, что на 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истек в пятницу. Более активно торгуемые августовские контракты подешевели к этому времени на 1,22%, до 62,58 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота в пятницу вечером усилила снижение до 1% после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 19:27 Аст цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 35,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 308,21 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс подешевел на 0,79% — до 33,16 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 23:24 аст bitcoin торговался по 104 722,80 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 1,64%, а ее капитализация составила 2,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 571,98 доллара, понизившись в цене на 3,25%. Капитализация этой криптовалюты составила 310,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,28 трлн долларов.
Курс тенге.
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 31 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 30 мая.
1 австралийский доллар 327,89 тенге.
1 азербайджанский манат 301,36 тенге.
10 армянский драм 13,32 тенге.
1 белорусский рубль 156,4 тенге.
1 бразильский реал 90,09 тенге.
10 венгерских форинтов 14,34 тенге.
1 гонконгский доллар 65,15 тенге.
1 грузинский лари 188,98 тенге.
1 датская крона 77,57 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,08 тенге.
1 доллар США 510,81 тенге.
1 евро 578,59 тенге.
1 индийская рупия 5,97 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 369,78 тенге.
1 китайский юань 71,01 тенге.
1 кувейтский динар 1 664,74 тенге.
1 кыргызский сом 5,84 тенге.
1 малазийский ринггит 120,11 тенге.
1 мексиканский песо 26,49тенге.
1 молдавский лей 29,63 тенге.
1 норвежская крона 50,22 тенге.
1 польский злотый 136,06 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,16 тенге.
1 российский рубль 6,51 тенге.
1 СДР 692 тенге.
1 сингапурский доллар 395,73 тенге.
1 таджикский сомони 51,34 тенге.
1 тайский бат 15,55 тенге.
1 турецкая лира 13,08 тенге.
100 узбекских сумов 4,02 тенге.
1 украинская гривна 12,3 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 688,06 тенге.
1 чешская крона 23,24 тенге.
1 шведская крона 53,25 тенге.
1 швейцарский франк 619,61 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,54 тенге.
100 южнокорейских вон 37,04 тенге.
1 японская иена 3,55 тенге.