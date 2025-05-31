Курсы валют на 31 мая — 2 июня, цены на нефть и металлы

Цены на нефть опустились в пятницу и завершили неделю в минусе. Трейдеры ждут встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в выходные. По данным СМИ, «восьмерка» стран ОПЕК+, ранее добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, вновь примет решение о наращивании в июле производства нефти на 411 тыс. баррелей в сутки. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:25 Аст составила 63,83 доллара за баррель, что на 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истек в пятницу. Более активно торгуемые августовские контракты подешевели к этому времени на 1,22%, до 62,58 доллара за баррель, сообщает Интерфакс-Казахстан.