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МВД: мошенники изменили схему доступа к «Госуслугам»

Теперь аферисты пытаются заставить человека самостоятельно обратиться в «техподдержку».

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году мошенники начали применять новые методы для получения незаконного доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуги». Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД России сообщил ТАСС.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники всё чаще прибегают к такому способу, при котором жертва сама связывается с фиктивной службой поддержки. Для этого на электронную почту или в мессенджер пользователя направляется письмо, оформленное как официальное уведомление техподдержки. В сообщении содержится информация о якобы несанкционированном доступе к учетной записи, что вызывает тревогу у человека.

Под предлогом разрешения ситуации в письме указывается поддельный номер телефона технической поддержки. Попавшие под психологическое давление граждане звонят по этому номеру и попадают на мошенников, которые затем выманивают у них личные данные или деньги.

Кроме того, изменились и цели злоумышленников. Если раньше основной задачей было хищение средств через оформление займов в микрофинансовых организациях, то теперь доступ к аккаунту используется как часть более сложных мошеннических схем. В частности, он служит инструментом психологического воздействия на жертву в случаях, когда мошенники убеждают её перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

Ранее эксперты предупредили о появлении мошеннических сайтов для проверки ЕГЭ.