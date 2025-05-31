МВД: мошенники изменили схему доступа к «Госуслугам»

Кроме того, изменились и цели злоумышленников. Если раньше основной задачей было хищение средств через оформление займов в микрофинансовых организациях, то теперь доступ к аккаунту используется как часть более сложных мошеннических схем. В частности, он служит инструментом психологического воздействия на жертву в случаях, когда мошенники убеждают её перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».