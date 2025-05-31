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Офтальмолог Шкатова назвала болезни глаз, которые «подкрадываются» незаметно

Заболевания глаз часто развиваются незаметно, без ярких симптомов, особенно на ранних стадиях. Многие пациенты даже не догадываются, что уже начались патологические изменения, способные в перспективе привести к значительному ухудшению зрения или даже слепоте. Именно так действуют глаукома и катаракта — два самых распространенных диагноза в офтальмологии. Подробнее о них «Вечерняя Москва» узнала у Алены Шкатовой, офтальмолога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит».

Заболевания глаз часто развиваются незаметно, без ярких симптомов, особенно на ранних стадиях. Многие пациенты даже не догадываются, что уже начались патологические изменения, способные в перспективе привести к значительному ухудшению зрения или даже слепоте. Именно так действуют глаукома и катаракта — два самых распространенных диагноза в офтальмологии. Подробнее о них «Вечерняя Москва» узнала у Алены Шкатовой, офтальмолога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит».

Глаукома: когда нерв умирает молча.

Глаукома — это хроническое заболевание, при котором повреждается зрительный нерв, рассказала врач:

— На ранней стадии болезнь протекает почти бессимптомно. Даже если внутриглазное давление лишь незначительно повышено, глаукома уже начинает свою разрушительную работу: страдают нервные волокна сетчатки и ганглиозные клетки, что приводит к постепенному сужению поля зрения.

Важно: потеря зрительного нерва при глаукоме необратима. Если не начать лечение вовремя, это может закончиться полной слепотой.

— Уловить начало болезни может только врач при регулярных профилактических осмотрах. Если у пациента нет факторов риска (отягощенной наследственности, особенностей анатомии глаза), достаточно одного визита к офтальмологу в год. Если риски есть, необходимо наблюдаться чаще, — порекомендовала специалист.

При остром приступе глаукомы, когда давление резко возрастает, симптомы уже выражены:

сильная боль в глазу;головная боль;покраснение глаза;затуманенное зрение.

— В этом случае требуется срочная медицинская помощь, чтобы спасти зрение, — подчеркнула офтальмолог.

Чем опасны сосудосуживающие капли для глаз и как их выбрать.

Катаракта: когда мир тускнеет.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. В большинстве случаев она развивается медленно и почти незаметно. На самых ранних стадиях симптомы могут вообще отсутствовать, отметила доктор.

Однако иногда пациенты все же могут заметить:

появление «пленки» или «тумана» перед глазами;искажение цветов, их тусклость;ореолы вокруг источников света;постепенное снижение остроты зрения.

К факторам риска возникновения катаракты относятся:

возраст старше 45−50 лет;сахарный диабет;травмы и воспаления глаз;операции на глазах;ионизирующее излучение;длительный прием гормональных препаратов (особенно кортикостероидов).

— Иногда, например после травмы глаза или при тяжелом воспалении, катаракта развивается стремительно — за 3−4 недели, — добавила Шкатова.

Обнаружить катаракту на раннем этапе может только врач. Регулярные осмотры позволяют вовремя начать поддерживающую терапию, чтобы замедлить развитие болезни и оттянуть необходимость операции, заключила специалист.

Совсем недавно словосочетание «замена хрусталика» ассоциировалось исключительно с лечением катаракты. Однако в последние годы этот метод активно используется и для лечения пресбиопии — возрастной дальнозоркости, которая развивается у большинства людей старше 40 лет. В чем заключается этот тренд и почему офтальмологи начали предлагать замену хрусталика в молодом возрасте — в материале «ВМ».