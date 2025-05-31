Офтальмолог Шкатова назвала болезни глаз, которые «подкрадываются» незаметно

Заболевания глаз часто развиваются незаметно, без ярких симптомов, особенно на ранних стадиях. Многие пациенты даже не догадываются, что уже начались патологические изменения, способные в перспективе привести к значительному ухудшению зрения или даже слепоте. Именно так действуют глаукома и катаракта — два самых распространенных диагноза в офтальмологии. Подробнее о них «Вечерняя Москва» узнала у Алены Шкатовой, офтальмолога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит».