Кондратьев рассказал о неуловимых для украинского ПВО беспилотниках РФ

Советские наработки по реактивной беспилотной авиации помогут полностью перечеркнуть всю концепцию противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, в том числе системы «Вираж-ПВО».
Об этом в комментарии aif.ru сказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, комментируя применение в зоне СВО против военных объектов ВСУ российского реактивного беспилотного летательного аппарата «Дань-М».
Как сообщалось, данный БПЛА является модернизированной версией советской реактивной мишени, которая изначально использовался для тренировки расчетов противовоздушной обороны.
«Когда мы говорим про рождение класса реактивной беспилотной военной авиации, то он уже как таковой существует. Сейчас же идет речь о расширении технических возможностей БПЛА, в частности, дальности полета, грузоподъемности, всей эффективности в комплексе. Поэтому очень разумный шаг, когда берутся советские наработки по реактивной беспилотной авиации, например, в разрезе конструкторского бюро Туполева (БПЛА Ту-141, Ту-143 и Ту-243), и модернизируются всеми современными средствами», — отметил Кондратьев.
«Это позволит полностью в очередной раз перечеркнуть всю концепцию противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, в том числе систему “Вираж-ПВО”, потому что реактивные беспилотники летают уже принципиально на других высотах, с другими скоростями и создают огромную кучу проблем для системы противовоздушной обороны противника», — добавил эксперт.
Ранее Кондратьев сообщил об атаке объектов ВСУ супероружием нового поколения.