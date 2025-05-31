Кондратьев рассказал о неуловимых для украинского ПВО беспилотниках РФ

«Когда мы говорим про рождение класса реактивной беспилотной военной авиации, то он уже как таковой существует. Сейчас же идет речь о расширении технических возможностей БПЛА, в частности, дальности полета, грузоподъемности, всей эффективности в комплексе. Поэтому очень разумный шаг, когда берутся советские наработки по реактивной беспилотной авиации, например, в разрезе конструкторского бюро Туполева (БПЛА Ту-141, Ту-143 и Ту-243), и модернизируются всеми современными средствами», — отметил Кондратьев.