Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни июня. В республике снова ожидаются дожди и грозы.
Так, 31 мая еще сохранится безоблачная жаркая погода. Ветер южный умеренный. Столбик термометра днем поднимется до значений +27,+32°.
Уже днем 1 июня ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный слабый, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +13,+18°, по востоку до +8°, днем +28,+33°.
2 июня также пройдут дожди, локально возможны ливни и град. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +13,+18°, по востоку до +8°, днем +25,+30°.