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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни июня

В республике снова ожидаются дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +17° 7 м/с 72% 745 мм рт. ст. +17°
Источник: АиФ

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни июня. В республике снова ожидаются дожди и грозы.

Так, 31 мая еще сохранится безоблачная жаркая погода. Ветер южный умеренный. Столбик термометра днем поднимется до значений +27,+32°.

Уже днем 1 июня ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный слабый, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +13,+18°, по востоку до +8°, днем +28,+33°.

2 июня также пройдут дожди, локально возможны ливни и град. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +13,+18°, по востоку до +8°, днем +25,+30°.