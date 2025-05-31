«Страшное, ужасающее»: загородный дом Шаляпина зарос травой и раздражает соседей

Певец рассказал, что дом из бруса, стоящий на участке, ему не нравится, но мать запрещает его сносить. В итоге он решил передать восемь соток родственникам, чтобы те привели все в порядок. Он рассчитывает, что в будущем мама разобьет там сад и огород, но когда это произойдет — неясно. Сам Шаляпин признался, что строить ничего не собирается и предпочел бы купить готовый дом.