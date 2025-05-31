«Страшное, ужасающее»: загородный дом Шаляпина зарос травой и раздражает соседей

Шоумен Прохор Шаляпин приобрел загородный дом недалеко от Москвы, однако благоустройством участка пока не занимается. По словам певца, найти человека для покоса травы сложно даже за деньги, из-за чего соседка, чей участок находится рядом, регулярно угрожает жалобами и штрафами. Шаляпин отметил в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что заросли сорняков уже заходят на чужую территорию, а соседка фактически стала для него «надзорным органом».
Певец рассказал, что дом из бруса, стоящий на участке, ему не нравится, но мать запрещает его сносить. В итоге он решил передать восемь соток родственникам, чтобы те привели все в порядок. Он рассчитывает, что в будущем мама разобьет там сад и огород, но когда это произойдет — неясно. Сам Шаляпин признался, что строить ничего не собирается и предпочел бы купить готовый дом.
— Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит. Страшное что-то такое, ужасающее, — сравнил свой дом артист.
Также Шаляпин отметил, что избегает кредитов и ипотек, поэтому на крупные покупки откладывает заранее. Наибольший доход ему приносит реклама в соцсетях, а обустраивать жилье он часто предпочитает по бартеру — так, например, он бесплатно получил мебель для квартиры матери.
Прохор Шаляпин неожиданно стал объектом восхищения миллионов пользователей социальных сетей, уставших от гонки за «успешным успехом». Его короткие видео с цитатами и настроением гедонизма стремительно набирают популярность, собирая сотни тысяч лайков и активно распространяясь в личных сообщениях. О том, как артист прошел путь от героя скандальных ток-шоу до кумира молодежи, рассказала «Вечерняя Москва».