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«Страшное, ужасающее»: загородный дом Шаляпина зарос травой и раздражает соседей

Шоумен Прохор Шаляпин приобрел загородный дом недалеко от Москвы, однако благоустройством участка пока не занимается. По словам певца, найти человека для покоса травы сложно даже за деньги, из-за чего соседка, чей участок находится рядом, регулярно угрожает жалобами и штрафами. Шаляпин отметил в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что заросли сорняков уже заходят на чужую территорию, а соседка фактически стала для него «надзорным органом».

Шоумен Прохор Шаляпин приобрел загородный дом недалеко от Москвы, однако благоустройством участка пока не занимается. По словам певца, найти человека для покоса травы сложно даже за деньги, из-за чего соседка, чей участок находится рядом, регулярно угрожает жалобами и штрафами. Шаляпин отметил в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что заросли сорняков уже заходят на чужую территорию, а соседка фактически стала для него «надзорным органом».

Певец рассказал, что дом из бруса, стоящий на участке, ему не нравится, но мать запрещает его сносить. В итоге он решил передать восемь соток родственникам, чтобы те привели все в порядок. Он рассчитывает, что в будущем мама разобьет там сад и огород, но когда это произойдет — неясно. Сам Шаляпин признался, что строить ничего не собирается и предпочел бы купить готовый дом.

— Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит. Страшное что-то такое, ужасающее, — сравнил свой дом артист.

Также Шаляпин отметил, что избегает кредитов и ипотек, поэтому на крупные покупки откладывает заранее. Наибольший доход ему приносит реклама в соцсетях, а обустраивать жилье он часто предпочитает по бартеру — так, например, он бесплатно получил мебель для квартиры матери.

Прохор Шаляпин неожиданно стал объектом восхищения миллионов пользователей социальных сетей, уставших от гонки за «успешным успехом». Его короткие видео с цитатами и настроением гедонизма стремительно набирают популярность, собирая сотни тысяч лайков и активно распространяясь в личных сообщениях. О том, как артист прошел путь от героя скандальных ток-шоу до кумира молодежи, рассказала «Вечерняя Москва».