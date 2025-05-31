В Башкирии сегодня стартуют первые сабантуи

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2025 году. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Так, согласно указу Радия Хабирова, первые праздники плуга проведут сегодня, 31 мая, в Аургазинском, Бижбулякском, Зилаирском, Бурзянском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Калтасинском, Янаульском и Чишминском районах.
6 июня сабантуи можно будет посетить в Зианчуринском, Нуримановском, Хайбуллинском районах.
7 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Баймакском, Бирском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Уфимском, Чекмагушевском районах.