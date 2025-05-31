Четыре модуля нацсистемы водных ресурсов запущены в пилотном режиме в Казахстане

«Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает разработку Национальной информационной системы водных ресурсов. На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: “Администрирование”, “Водопользование”, “Трансграничные воды” и “Картография”, — говорится в сообщении.
Модуль «Администрирование» отвечает за управление системой, настройку функционала, контроль доступа и обеспечение информационной безопасности.
Модуль «Водопользование» осуществляет ежедневный сбор и анализ данных с 86 республиканских водохранилищ, позволяя оперативно отслеживать водные запасы и корректировать распределение.
Модуль «Трансграничные воды» интегрирует информацию с 43 гидропостов Казгидромета и региональных источников, включая данные по межгосударственным каналам и режимам водохранилищ.
Модуль «Картография» отображает сведения по более 250 гидросооружениям и 334 гидропостам, а также позволяет строить краткосрочные и долгосрочные прогнозы водных расходов, осадков и снеготаяния.
«Разработка Национальной информационной системы водных ресурсов осуществляется за счет гранта Евразийского банка развития. Внедрение системы позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление водными ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры», — сообщила директор Департамента цифровизации МВРИ РК Мейргуль Куандыкова.