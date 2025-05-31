Четыре модуля нацсистемы водных ресурсов запущены в пилотном режиме в Казахстане

«Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает разработку Национальной информационной системы водных ресурсов. На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: “Администрирование”, “Водопользование”, “Трансграничные воды” и “Картография”, — говорится в сообщении.