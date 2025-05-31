«Подорвет доверие к государству»: эксперт раскрыл URA.RU опасность новых правил перевода на карту

«Это не банки придумали. Это ограничения регуляторами вводятся. И поэтому, когда банки соблюдают требования, принимаемые регуляторами, то это доверие к банкам подрывать не может… Это может подрывать доверие к государству, но никак не к банкам», — сказал Тосунян в беседе с корреспондентом URA.RU.