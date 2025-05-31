Омичи стали чаще заказывать профессиональную уборку на кухне

С наступлением теплого сезона жители Омска стали активнее обращаться к услугам профессиональных клинеров. Статистикой предпочтений поделились популярная площадка по предоставлению услуг. По данным «Авито Услуги», спрос на уборку в городе вырос на 29% по сравнению с прошлым годом, а за последний месяц — с апреля по май — увеличился более чем на половину, достигнув отметки в 55%.
Кухня остается главной зоной внимания для профессиональной уборки. Именно эту часть квартиры горожане чаще всего передают в руки специалистов. Особый интерес вызывает мытье духовых шкафов и вытяжек: спрос на эти услуги за год вырос на 122% и 27% соответственно. Также заметно увеличился интерес к чистке микроволновых печей, варочных панелей, плит и холодильников.
Поддерживающая уборка остается самой популярной услугой среди омичей. Она включает наведение порядка в ключевых зонах квартиры: комнатах, кухне и санузлах. За последний год спрос на уборку ванных комнат вырос на 18%, а кухонь — на 25%. В среднем поддерживающая уборка двухкомнатного жилья занимает около четырех часов, а ее стоимость начинается от 3 000 рублей.
В жилых комнатах омичи чаще всего заказывают мытье светильников и люстр — спрос на такие работы за год вырос на 26%. Также популярны услуги по чистке жалюзи и окон, где рост составил 45% и 57% соответственно. Эти задачи требуют особой тщательности, поэтому многие предпочитают доверять их профессионалам.
Экологичность становится важным трендом в быту. Все больше клиентов выбирают экологичный клининг, где используются биоразлагаемые средства без фосфатов. Для тех, кто решил убираться самостоятельно, эксперты советуют заранее планировать процесс, готовить необходимый инвентарь и использовать специализированные средства. Сухая уборка должна предшествовать влажной, а движение стоит начинать сверху вниз, чтобы не загрязнять уже очищенные поверхности. Профессионалы напоминают, что правильный порядок уборки помогает избежать повторного занесения грязи в уже убранные помещения.