Омичи стали чаще заказывать профессиональную уборку на кухне

С наступлением теплого сезона жители Омска стали активнее обращаться к услугам профессиональных клинеров. Статистикой предпочтений поделились популярная площадка по предоставлению услуг. По данным «Авито Услуги», спрос на уборку в городе вырос на 29% по сравнению с прошлым годом, а за последний месяц — с апреля по май — увеличился более чем на половину, достигнув отметки в 55%.