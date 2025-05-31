Многодетной семье из Ингушетии с 11 детьми передали автобус по поручению Путина

Семье из Ингушетии передали микроавтобус. Видео © Telegram / Махмуд-Али Калиматов.
Решение было принято после встречи главы государства с многодетными семьями из различных регионов России в режиме видеоконференции. Марьям и Беслан рассказали о трудностях с транспортом при наличии 11 детей. Президент России пообещал оказать семье помощь.
«Решение президента России помочь семье с транспортом было принято мгновенно. Благодарю главу государства за чуткость и оперативное решение вопроса. Этот случай — не единичный, а часть системной политики нашего государства по поддержке многодетных семей», — написал Калиматов.
Ранее многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры после общения с Путиным. Семья Боголовых, в которой воспитывается 11 детей, стала обладателем четырёхкомнатной квартиры. Им передали ключи от нового дома.