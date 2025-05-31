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Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам и сборам

Вынесен судебный приказ по иску федеральной налоговой службы.

Источник: Аргументы и факты

Мировой суд в Москве постановил взыскать с певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, передает агентство РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ», — приводят слова представителя инстанции авторы публикации.

При этом сумма взыскания не сообщается.

Напомним, ранее в отношении оперной певицы был составлен очередной административный протокол, иноагент не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.