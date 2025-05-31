Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам и сборам

Мировой суд в Москве постановил взыскать с певицы Марии Максаковой* задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, передает агентство РИА Новости.
«Вынесен судебный приказ», — приводят слова представителя инстанции авторы публикации.
При этом сумма взыскания не сообщается.
Напомним, ранее в отношении оперной певицы был составлен очередной административный протокол, иноагент не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.