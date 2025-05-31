Минздрав назвал регионы России, где курят меньше всего

В Минздраве уточнили, что в марте 2025 года уровень курения среди россиян в возрасте от 15 лет составил 18,5%. Это немного выше, чем в марте 2024 года (18,48%), но ниже февральского показателя (18,68%). В целом, по данным Росстата, с 2019 года в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа курящих. За пять лет доля потребляющих табак сократилась с 23,2% до 18,6%.