Власти объяснили, почему продолжают отключать россиянам горячую воду

Депутат добавил, что за последние годы удалось значительно снизить продолжительность отключений благодаря внедрению современных технологий. Если еще в начале 2000-х годов горячую воду отключали на три недели, то сейчас сроки не превышают 10 дней. Специалисты продолжают работать над тем, чтобы уменьшить неудобства для граждан и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.