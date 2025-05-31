Посол России: шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся на Украину

«Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных “солдат удачи” домой не вернулись», — сказал он. Беляев сказал, что причина, вероятно, в позиции местных СМИ, героизирующих таких лиц, называющих себя добровольцами, а фактически являющихся наемниками.