Шведские СМИ героизируют наемников, отправляющихся воевать на Украину. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
По его словам, известен целый ряд случаев, когда шведские граждане присоединялись к ВСУ.
«Не останавливает любителей приключений даже тот факт, что многие из подобных “солдат удачи” домой не вернулись», — сказал он. Беляев сказал, что причина, вероятно, в позиции местных СМИ, героизирующих таких лиц, называющих себя добровольцами, а фактически являющихся наемниками.
Минобороны РФ неоднократно указывало, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо», а российские военные уничтожают их на всей территории Украины. Многие наемники в интервью признавали плохую координацию со стороны ВСУ, низкие шансы на выживание из-за высокой интенсивности боев, несравнимой с Афганистаном или Ближним Востоком.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Запад, направляя наемников, закрепил себя как сторона конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на Украину своих кадровых военных под видом наемников.