IT-эксперт Дегтярев предупредил о новой схеме кражи денег с карт

Каждый месяц кибермошенники придумывают новые схемы обмана, и одна из самых быстрорастущих — использование ботов в мессенджерах, рассказал эксперт в области IT-инфраструктуры Иван Дегтярев. По его словам, автоматические помощники, изначально предназначенные для бизнеса, теперь активно применяются злоумышленниками.
Один из самых опасных видов мошенничества — так называемая проверка на участие в схемах. Бот предлагает якобы проверить номер телефона, ИНН или карту, после чего сообщает о «подозрительной активности» и предлагает пройти верификацию, запрашивая личные и банковские данные. Эти сведения используются для доступа к интернет-банку и кражи денег.
Также распространена схема, при которой бот маскируется под службу доставки или поддержки маркетплейсов. Жертва получает сообщение от «покупателя», который предлагает пройти по ссылке для оформления доставки или получения оплаты. Бот запрашивает данные карты и код из СМС, что позволяет списать средства. Есть и другие варианты — фейковые компенсации, розыгрыши, распродажи, которые также требуют ввода платежной информации.
Особую опасность, по словам Дегтярева, представляют боты, выдающие себя за представителей банков или госструктур. Они используют официальную лексику, фальшивые печати и якобы «горячие линии», чтобы вызвать доверие и панику. Эксперт рекомендовал сразу закрывать подозрительных ботов, не вводить СМС-коды и проверять их подлинность через официальные сайты организаций, передает «Лента.ру».
До этого злоумышленникам удалось подделать сайт МВД России для хищения данных россиян. Ресурс уже направили на блокировку, но могут появиться другие подобные порталы.