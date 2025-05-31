IT-эксперт Дегтярев предупредил о новой схеме кражи денег с карт

Также распространена схема, при которой бот маскируется под службу доставки или поддержки маркетплейсов. Жертва получает сообщение от «покупателя», который предлагает пройти по ссылке для оформления доставки или получения оплаты. Бот запрашивает данные карты и код из СМС, что позволяет списать средства. Есть и другие варианты — фейковые компенсации, розыгрыши, распродажи, которые также требуют ввода платежной информации.