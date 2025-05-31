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В Красноярском крае трех мигрантов лишили гражданства России за преступления

Об этом рассказали в МВД по краю.

Об этом рассказали в МВД по краю.

В Красноярском крае три иностранных гражданина были лишены российского гражданства, сообщает региональное МВД.

Все трое мигрантов ранее получили гражданство РФ, однако в результате совершения уголовных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, их статус был аннулирован. Каждый из них отбывал наказание в колонии от 3 до 8 лет. Теперь после завершения срока заключения мигранты будут депортированы из страны.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае в теплицах задержали 115 мигрантов, выявлено 196 нарушений.