В Красноярском крае трех мигрантов лишили гражданства России за преступления

Все трое мигрантов ранее получили гражданство РФ, однако в результате совершения уголовных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, их статус был аннулирован. Каждый из них отбывал наказание в колонии от 3 до 8 лет. Теперь после завершения срока заключения мигранты будут депортированы из страны.