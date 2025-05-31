Курбан-байрам — 6 июня 2025: история, традиции и празднование в Москве

В Москве этот праздник отмечается масштабно, несмотря на то, что мусульманская община столицы живет в условиях мегаполиса. Главные молитвы проходят в Соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечетях в Отрадном и на Поклонной горе. В этом году 6 июня ожидаются многотысячные собрания верующих, поэтому власти организуют дополнительные площадки для намаза и перекрывают улицы для удобства участников.