Курбан-байрам — 6 июня 2025: история, традиции и празднование в Москве

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, — один из главных мусульманских праздников, отмечаемый в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама). В 2025 году он приходится на 6 июня.
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Главные традиции праздника Как и где отмечать Курбан-байрам в Москве.
Этот день символизирует веру, покорность воле Всевышнего и милосердие. История праздника восходит к истории, как Аллах испытал Ибрахима, повелев ему принести в жертву сына. В последний момент ангел Джибриль (Гавриил) остановил пророка, заменив жертву на барана. С тех пор мусульмане в этот день совершают курбан — ритуальное заклание животного, чтобы выразить благодарность Богу и помочь нуждающимся.
Главные традиции праздника.
Празднование начинается с утреннего намаза в мечети, после которого читается проповедь (хутба), объясняющая смысл Курбан-байрама. Затем верующие совершают жертвоприношение. Животное (барана, корову, верблюда) выбирают по строгим правилам: оно должно быть здоровым и достичь определенного возраста. Мясо делят на три части: одну раздают бедным, вторую отдают родственникам и соседям, а третью оставляют для своей семьи. Важно, чтобы жертва приносилась с чистыми помыслами, а процесс соответствовал исламским нормам.
Курбан-байрам — это не только религиозный обряд, но и время радости, единения семьи и милосердия. В этот день принято навещать родных, дарить подарки, угощать гостей и раздавать милостыню (садака). Особое внимание уделяют детям: для них организуют игры, дарят сладости и новые одежды. Стол украшают традиционными блюдами: пловом, шурпой, лепешками, сладкой выпечкой. В некоторых регионах сохранились народные обычаи — например, соревнования в борьбе или конные скачки.
Существуют и приметы, связанные с Курбан-байрамом. Считается, что если жертвенное животное заколото без изъянов, а мясо роздано с искренним намерением, то семью ждет благополучие. Дурным знаком является ссора в праздничный день или отказ в помощи нуждающимся. Также верующие обращают внимание на погоду: солнечный день расценивается как доброе предзнаменование.
Как и где отмечать Курбан-байрам в Москве.
В Москве этот праздник отмечается масштабно, несмотря на то, что мусульманская община столицы живет в условиях мегаполиса. Главные молитвы проходят в Соборной мечети на проспекте Мира, а также в мечетях в Отрадном и на Поклонной горе. В этом году 6 июня ожидаются многотысячные собрания верующих, поэтому власти организуют дополнительные площадки для намаза и перекрывают улицы для удобства участников.
Жертвоприношения в городе проводятся на специальных забойных пунктах, соответствующих санитарным и религиозным требованиям. Их адреса публикуются на сайтах Духовного управления мусульман и районных администраций. Важно помнить, что самостоятельный забой животных в жилых зонах запрещен. Многие мусульмане предпочитают перечислять деньги в благотворительные фонды, которые распределяют мясо среди малоимущих или отправляют его в регионы с тяжелой гуманитарной ситуацией.
Праздничная атмосфера в Москве ощущается в районах с большой мусульманской диаспорой — например, в Отрадном, Бирюлеве или около Торговых рядов у мечети. Здесь открываются ярмарки с халяльными продуктами, сладостями и сувенирами. Рестораны предлагают специальные меню с восточными блюдами, а в парках проводятся концерты и семейные мероприятия.
Для тех, кто хочет отметить Курбан-байрам в кругу единоверцев, организуются коллективные ифтары (разговения), лекции о значении праздника и благотворительные акции. Важно совместить радость торжества с духовным очищением: простить обиды, помириться с близкими и помочь тем, кто в беде. Даже в большом городе можно сохранить дух Курбан-байрама — через милосердие, щедрость и искреннюю молитву.
Праздник длится три дня, но его главный урок остается с верующими на весь год: истинная жертва — это не только материальное подношение, но и готовность делиться добром, укреплять узы братства и следовать заветам веры.
7−8 июня на площади у Мемориальной мечети состоится торжество праздника ДУМ Москвы, посвященного Курбан-байраму.
Курбан ФЕСТ — это праздник для всей семьи, места единения горожан и гостей. В этом году фестиваль пройдет два дня, и впервые в рамках праздника будут представлены:
информационный квест, раскрывающий смысл и историю праздника, а также жизнь пророка Ибрагима (мир ему) грандиозный маркет NOMAD BAZARпознавательная программа для детей и взрослыха также 500 порций вкусного плова!
С 11:00 до 20:00.
6 июня 2025 года в 07:00 в Московской области пройдут коллективные праздничные молитвы по случаю Курбан-байрам.
Адреса площадок для проведения праздничных молитв Курбан-байрам на территории Московской области:
г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2.
г. Ногинск, ул. Южная, д. 35.
г. Старая Купавна, ул. 2-ая Разина, д. 62.
г. Волоколамск, Северное Шоссе, д. 5.
г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1, фойе МУ «ДК “Цементник”.
г. Яхрома, Песочный тупик, д. 9А.
г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1Б.
г. Зарайск, ул. Советская, д. 74.
г. Истра, ул. Спортивная, 1, Арена Истра.
д. Ямуга, д. 22А.
г. Коломна., ул. Октябрьской революции, д. 389 М.
д. Козино, 500 метров от дома 77 на улице Центральная.
г. Наро-Фоминск в конце ул. Дзержинского, открытая площадка.
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 Волейбольный центр.
г. Звенигород, ул. Новая, д. 29.
г. Озёры, ул. Луговая 6, стоянка гипермаркета.
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина д. 28.
г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д.12Б. Спортивный комплекс «Юность».
г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34.
г. Подольск, ул. Высотная 2, Теннисная академия.
г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8. территория Д С «Пушкино».
Раменское, ул. Красноармейская, Старогородское кладбище (мусульманский участок).
д. Вялки, ул. Южная, д. 1.
пос. Тучково, ул. Восточная 42, стр. 1А.
г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2.
г. Серпухов, ул. Калужская, д.128А.
г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, стр. 1.
г. Ступино, Центральное спортивное ядро.
г. Химки, мкрн. Планерная, вл.1.
г. о. Чехов, мкр. Венюково, вблизи дома на ул. Маркова, д. 22/2, Площадка для вождения,
г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 24/87.
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