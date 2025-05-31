Минздрав представил список самых курящих регионов России

Российскими регионами с наименьшей распространенностью курения в марте этого года стали Чечня (0,2%,) и Ингушетия (6,17%). Об этом рассказали в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
В пятерку регионов с наименьшей распространенностью курения также вошли Кабардино-Балкарская Республика (10,31%), Карачаево-Черкесская Республика (11,18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%).
Кроме того, в Чечне и Ингушетии отметили наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе-феврале 2025 года (0 тысяч штук). В этот список также вошли Республика Дагестан (0,02 тысячи штук), Кабардино-Балкарская Республика (0,05 тысячи штук) и Республика Северная Осетия-Алания (0,06 тысячи штук).
Регионами с наибольшей распространенностью курения в марте этого года стали Еврейская автономная и Амурская области, Республики Бурятия, Тыва и Алтай.
Накануне аудитор Счетной палаты Светлана Орлова представила статистику, согласно которой курильщиков в России стало меньше. Доля курящего взрослого населения сократилась на 13% — до 18,6%. Кроме того, сократился объем розничных продаж сигарет на душу населения.