Минздрав представил список самых курящих регионов России

Кроме того, в Чечне и Ингушетии отметили наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе-феврале 2025 года (0 тысяч штук). В этот список также вошли Республика Дагестан (0,02 тысячи штук), Кабардино-Балкарская Республика (0,05 тысячи штук) и Республика Северная Осетия-Алания (0,06 тысячи штук).