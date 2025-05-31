Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кондратьев рассказал о новых тактиках применения БПЛА в зоне СВО

Сегодня наблюдается тенденция к наращиванию высоты полетов БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru о новых тактиках применения российских беспилотников в зоне специальной военной операции.

Как он отметил, сегодня наблюдается тенденция к наращиванию высоты полетов БПЛА.

«Это прослеживается сейчас не только в рамках начала применения реактивных беспилотных комплексов, но и также дронов-камикадзе “Герань”, которые сегодня ставят рекорды, поднимаясь на высоту более 4,5 километров, где огонь стрелкового оружия мобильных групп, огонь с самолетов Як-52, уничтожающих тихоходные низколетящие цели, становится неэффективным. То есть подъем БПЛА на новые высоты — это новые нагрузки на ПВО противника», — отметил Кондратьев.

Наращивание высоты позволяет применять новые тактики атаки на военные объекты ВСУ.

«Например, это может быть роевое применение беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия, таких как “Герань”, в комплексе с большими реактивными беспилотниками для уничтожения объектов военной инфраструктуры Украины. Одновременно реактивные беспилотники могут применяться для осуществления высокоточной разведки, аэрофотосъемки, видеонаблюдения и прочего. То есть открывают новые горизонты в эффективности применения беспилотной авиации», — подытожил Кондратьев.

Ранее Кондратьев прокомментировал для aif.ru применение в зоне СВО российского реактивного беспилотного летательного аппарата «Дань-М», а также рассказал, откуда запускают БПЛА на Подмосковье.