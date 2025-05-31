Эксперт Кондратьев рассказал о новых тактиках применения БПЛА в зоне СВО

«Это прослеживается сейчас не только в рамках начала применения реактивных беспилотных комплексов, но и также дронов-камикадзе “Герань”, которые сегодня ставят рекорды, поднимаясь на высоту более 4,5 километров, где огонь стрелкового оружия мобильных групп, огонь с самолетов Як-52, уничтожающих тихоходные низколетящие цели, становится неэффективным. То есть подъем БПЛА на новые высоты — это новые нагрузки на ПВО противника», — отметил Кондратьев.