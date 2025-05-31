Цели для атомных бомбардировок Японии были выбраны 80 лет назад

Битва стоила вооруженным силам США 50 тысяч убитыми и ранеными, но для японцев этот опыт, несмотря на полное уничтожение стотысячного гарнизона, был условно успешным. С крахом нацистской Германии японское правительство утратило последние надежды на хоть сколько-то удачное завершение войны. Реалистичной целью теперь считалось отстоять сами японские острова, не допустив безоговорочной капитуляции и оккупации. В лоб японская армия сражаться с американской на равных не могла, но могла сделать цену победы для союзников запредельно высокой, склонив к миру. Если бы бои шли так же, как на Окинаве, то с учетом того, что сама Япония больше ее в триста раз, подобные потери не могла бы себе позволить даже Красная армия.