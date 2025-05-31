31 мая — День памяти жертв политических репрессий

Политическим репрессиям подверглось огромное количество людей — граждан бывшего Советского Союза. С 1921 по 1954 год общее количество осужденных по политическим статьям по всему Союзу составило 3,7 млн человек. Из них к высшей мере наказания было приговорено 642 тысячи — впрочем, многим наказание впоследствии было заменено.