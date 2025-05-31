31 мая — День памяти жертв политических репрессий

Это официальная памятная дата, утвержденная указом первого президента страны Нурсултана Назарбаева в 1997 году.
В 20-е и 30-е годы в КазССР, как и в ряде других регионах Советского Союза — в особенности на Украине и в Поволжье — был сильный голод, унесший тысячи жизней.
Политическим репрессиям подверглось огромное количество людей — граждан бывшего Советского Союза. С 1921 по 1954 год общее количество осужденных по политическим статьям по всему Союзу составило 3,7 млн человек. Из них к высшей мере наказания было приговорено 642 тысячи — впрочем, многим наказание впоследствии было заменено.
В эти годы были в КазССР были расстреляны Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов, Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Абдулла Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов, Жаханша Досмуханбетов и многие другие.
За годы репрессий в Казахстан сослали свыше 5 миллионов человек: сюда в преддверии Великой Отечественной войны были депортированы 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19 тысяч корейских семей, 507 тысяч представителей народов Северного Кавказа, а также крымские татары, турки, греки, калмыки и многие другие.
Всего на территории Казахстана работали 11 учреждений системы Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛАГ): Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР), Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг), Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг, Актюбинский, Джезказганлаг, Петропавловский, лагерь Кингир и Усть-Каменогорский.
Также приказом НКВД были осуждены члены семей репрессированных. Для жен, сестер и матерей репрессированных были созданы специальные лагеря.
Спустя много лет КАРЛАГ и АЛЖИР по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева превращены в исторические мемориальные комплексы, которые свидетельствуют об антигуманном характере тоталитаризма.
С обретением независимости Казахстана была начата работа по реабилитации жертв политических репрессий. Одним из первых законов, принятых в независимой республике, стал закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года.