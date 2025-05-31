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Беженка Алина рассказала, как ее семья 65 дней пряталась от ВСУ в подвале

Школьница Алина из села Красное в ДНР рассказала, чем ее семья питалась, когда скрывалась от ВСУ в подвале.

Источник: Аргументы и факты

Покинувшая освобожденное село Красное в Донецкой Народной Республике девятилетняя Алина поделилась с РИА Новости своими воспоминаниями о том, что пережила её семья во время боевых действий в их поселке.

«Почему мы уехали? Потому что там начали стрелять. Мы разговаривали с моим братом, и резко в дом прилетело. Было много пыли. Мы пошли в мою комнату и накрывались мешками. Потом была автоматная очередь», — вспомнила девочка.

По её словам, она и ее семья провели в подвале в ожидании эвакуации более двух месяцев — 65 дней. Их рацион состоял из гречки и макарон, а воду приходилось набирать из колодца под обстрелами.

Алина с грустью отметила, что её школа и местный музей полностью разрушены, а их дом сильно пострадал от обстрелов.

По данным Министерства обороны РФ, село Красное было освобождено подразделениями группировки войск «Центр» в конце декабря 2024 года.

Ранее жительница Дзержинска сообщила, что ВСУ при оккупации города насильно забирали у жителей детей.