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Суд взыскал налоги с певицы Максаковой*

Мировой суд в Москве удовлетворил иск ФНС к певице Марии Максаковой (признана Минюстом РФ иноагентом) и вынес судебный приказ о взыскании задолженности по налогам и сборам. Об этом сообщили в суде.

Суд в Москве взыскал с певицы Максаковой* долги по иску налоговой.

Мировой суд в Москве удовлетворил иск ФНС к певице Марии Максаковой (признана Минюстом РФ иноагентом) и вынес судебный приказ о взыскании задолженности по налогам и сборам. Об этом сообщили в суде.

«Вынесен судебный приказ», — передает РИА Новости слова представителей инстанции. При этом сумма взыскания не разглашается.

В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации, в том числе интернета. Певица заочно арестована. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее в Пресненском районном суде Москвы был принят к производству протокол об административном правонарушении, составленный в отношении певицы Марии Максаковой. Производство зарегистрировано по факту нарушения порядка осуществления деятельности иностранного агента. Материалы дела поступили в суд, а дата рассмотрения нарушения будет определена позднее.

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом.