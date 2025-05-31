Суд взыскал налоги с певицы Максаковой*

В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации, в том числе интернета. Певица заочно арестована. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до шести лет.