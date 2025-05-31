Суд Аргентины признал незаконным судебное разбирательство по делу Диего Марадоны

Объявляя о признании судебного разбирательства незаконным, судья Максимилиано Саварино подчеркнул, что действия судьи Макинтач нанесли ущерб обеим сторонам — и обвинению, и защите. Он отметил, что ответственность за нарушение лежит на самой судье, которая должна была соблюдать принципы беспристрастности и этики. В связи с этим, было решено провести новое судебное разбирательство с участием новых судей, которые будут назначены через жеребьевку в течение «разумного времени».