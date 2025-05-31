Суд Аргентины признал незаконным судебное разбирательство по делу Диего Марадоны

Аргентинский суд признал незаконным судебное разбирательство по делу о смерти одного из величайших футболистов Диего Марадоны. В настоящий момент было постановлено, что необходимо провести новое судебное разбирательство, однако нет уточнения, когда именно оно состоится.
Дело о смерти Марадоны связано с обвинениями против семи медицинских работников, которых подозревают в халатности и небрежности, повлекших его смерть 25 ноября 2020 года. В течение нескольких месяцев следствие и судебные слушания проходили в условиях повышенного внимания общественности, СМИ и многочисленных споров. Однако после того, как одна из трех судей ушла в отставку, возникли новые сложности, которые привели к признанию всей процедуры незаконной.
Причиной отставки судьи Хулиеты Макинтач стала критика, связанная с ее участием в предстоящем документальном сериале, посвященном делу Марадоны — «Божественное правосудие». В трейлере сериала, опубликованном прокурором, показаны архивные кадры легендарного футболиста, а также кадры, на которых сама судья Макинтач появляется в коридорах суда в высоких каблуках и короткой юбке, что вызвало обвинения в нарушении судебной этики и вмешательстве в процесс.
Прокурор, выступая на слушаниях, потребовал расследовать возможное нарушение этических норм, поскольку съемки сериала велись внутри здания суда во время закрытых слушаний, что, по его мнению, подорвало доверие к суду и поставило под сомнение его беспристрастность. В результате судьи приняли решение о повторном рассмотрении дела, при этом временно приостановив все текущие процедуры.
Объявляя о признании судебного разбирательства незаконным, судья Максимилиано Саварино подчеркнул, что действия судьи Макинтач нанесли ущерб обеим сторонам — и обвинению, и защите. Он отметил, что ответственность за нарушение лежит на самой судье, которая должна была соблюдать принципы беспристрастности и этики. В связи с этим, было решено провести новое судебное разбирательство с участием новых судей, которые будут назначены через жеребьевку в течение «разумного времени».
В постановлении указано, что новые судьи будут выбраны в ближайшее время, а процесс начнется заново, что может затянуть расследование и усложнить его для всех участников.
Дело о смерти Марадоны связано с обвинениями в том, что медицинская команда, в том числе лечащий врач Леопольдо Луке, а также психолог, психиатр, медсестры и другие специалисты, не обеспечили должного ухода за звездой футбола в последние недели его жизни. В частности, им инкриминируется неспособность предотвратить остановку сердца, которая стала причиной смерти в возрасте 60 лет.
Обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что Марадона был трудным пациентом, и что он сам несет ответственность за свое состояние. В случае признания их виновными, им грозит до 25 лет тюремного заключения за преступление, схожее с непредумышленным убийством, поскольку предполагается, что они осознавали риск и игнорировали его.
Диего Марадона — не только футбольная легенда, но и национальный символ Аргентины, культовая фигура, оказавшая огромное влияние на развитие мирового футбола. Его карьера, наполненная яркими моментами, такими как победа на чемпионате мира 1986 года и знаменитая «Рука Бога», стала частью мировой истории спорта.
Родные и близкие Марадоны, а также его поклонники, выразили надежду, что новое разбирательство поможет установить истину и добиться справедливости. Некоторые считают, что судебный процесс стал политическим и медийным спектаклем, который отвлекает от реальных проблем системы здравоохранения и ответственности.
Политики и общественные деятели также комментируют ситуацию. В частности, представители аргентинского правительства подчеркнули важность проведения справедливого и прозрачного расследования, а также необходимость избегать вмешательства в судебные процессы со стороны медиа и сторонних лиц.
Теперь, после признания незаконности текущего судебного разбирательства, ожидается, что в ближайшие месяцы начнется новый этап расследования. Время покажет, смогут ли стороны прийти к консенсусу и добиться объективного и справедливого решения. В то же время это событие подчеркивает важность соблюдения этических стандартов и прозрачности в судебных процессах, особенно в делах, связанных с публичными фигурами и трагическими событиями.