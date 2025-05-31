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В части Челябинска досрочно завершился первый этап опрессовок

На 5 дней раньше срока в части Челябинска завершился первый этап опрессовок.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданную горячую воду дали в части жилых домой и учреждений раньше срока. На 5 дней раньше в нескольких районах завершился первый этап опрессовок. ГВС дали уже 30 мая, хотя по плану должны были 4 июня.

Специалисты раньше закончили гидравлические испытания в микрорайонах «Академ Риверсайд» и № 24 северо-запада, а также в поселке ЧТЭЦ-1.

Горячую воду раньше подали в детские сады, школы, больницы и многоквартирные дома. Пока горячую воду подали до стенки зданий, теперь ответственным организациям нужно снять заглушки и «довести» горячую воду до кранов.