Диетолог Поляков сообщил, сколько можно съедать клубники за сезон без вреда

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал в беседе aif.ru о том, какое количество клубники можно съесть в течение сезона.
«Потребление ягод и фруктов за сезон зависит от потребностей организма и степени насыщения», — подчеркнул эксперт.
Таким образом, по словам Полякова, если человек чувствует, что насытился клубникой, то ему следует остановиться и не продолжать есть, даже если продукт всё ещё продаётся.
Диетолог также обозначил, что оптимальное количество потребления клубники в день — около 400−500 граммов в день при нормальной переносимости фруктозы.
Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, где россияне могут купить дешевую клубнику.