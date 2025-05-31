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Диетолог Поляков сообщил, сколько можно съедать клубники за сезон без вреда

Диетолог назвал оптимальное количество потребления клубники в день.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал в беседе aif.ru о том, какое количество клубники можно съесть в течение сезона.

«Потребление ягод и фруктов за сезон зависит от потребностей организма и степени насыщения», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, по словам Полякова, если человек чувствует, что насытился клубникой, то ему следует остановиться и не продолжать есть, даже если продукт всё ещё продаётся.

Диетолог также обозначил, что оптимальное количество потребления клубники в день — около 400−500 граммов в день при нормальной переносимости фруктозы.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов рассказал, где россияне могут купить дешевую клубнику.