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Дождливая ветреная погода ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Дожди и грозы прогнозируются в Беларуси в субботу, 31 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 68% 745 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

В утренние и дневные часы небо будет попеременно проясняться и затягиваться облаками. На значительной части территории страны ночью местами, а днем более широко пройдут кратковременные дожди.

Как сообщают синоптики, в отдельных районах днем возможны грозы.

Также в некоторых местах ночью и утром может образоваться легкий туман. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 4−9 м/с, а во время гроз его порывы могут усиливаться до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +7 до +13 градусов, а днем поднимется до +18..+24 градусов.