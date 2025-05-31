Дождливая ветреная погода ожидается в Беларуси в субботу

В утренние и дневные часы небо будет попеременно проясняться и затягиваться облаками. На значительной части территории страны ночью местами, а днем более широко пройдут кратковременные дожди.
Как сообщают синоптики, в отдельных районах днем возможны грозы.
Также в некоторых местах ночью и утром может образоваться легкий туман. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 4−9 м/с, а во время гроз его порывы могут усиливаться до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +7 до +13 градусов, а днем поднимется до +18..+24 градусов.