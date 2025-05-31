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В США разрешили использовать новую антиковидную вакцину

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало разрешение на использование новой вакцины против COVID-19 биотехнологической компании Moderna.

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выдало разрешение на использование новой вакцины против COVID-19 биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщил официальный сайт компании.

«FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) — новую вакцину против COVID-19 — для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше», — говорится в заявлении.

Также новый препарат могут использовать и лица в возрасте от 12 до 64 лет, которые имеют один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, уточняет РИА Новости.

Стоит отметить, что новая вакцина предназначена только для лиц, которые ранее уже прививались от коронавируса.

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