Хорошо жить в 90: названы научно обоснованные шаги к здоровому долголетию

Чтобы привести в форму верхнюю часть тела, эксперт рекомендует использовать эспандеры, а для улучшения равновесия советует практиковаться в стоянии на одной ноге, затем на другой. По его словам, с помощью нескольких недорогих предметов можно тренироваться дома, как это делает он, не покупая абонемента в спортзал. «Поработайте над этим, и тогда все остальное встанет на свои места. Если вы будете больше заниматься спортом, то и спать будете лучше».