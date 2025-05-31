На западе Украины начался захват храма УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции начали силовой захват Свято-Ильинского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Заболотье. Об этом сообщает телеканал «Первый казацкий».
Сообщение появилось вечером пятницы, в нем сообщалось о начале рейдерского захвата храма УПЦ на Буковине. Отмечалось, что группа боевиков от ПЦУ пытается сломать замки под пение гимна. Полиция на месте не препятствовала преступлению, а верующие собираются на защиту храма.
Союз православных журналистов (СПЖ) позднее сообщил, что сторонники ПЦУ избивают прихожан, а силовики прикрывают боевиков на паперти, не пуская верующих к храму.
Украинские власти развернули крупнейшую в новейшей истории волну преследований УПЦ — крупнейшей религиозной общины страны. Под предлогом связей с Россией местные власти запрещают ее деятельность. СБУ возбуждает дела против духовенства, проводит обыски в поисках «антиукраинской деятельности». Многие священнослужители осуждены или арестованы. Более 400 храмов УПЦ захвачены силой при поддержке властей. С 23 сентября 2024 года действует закон, позволяющий запретить УПЦ.