На западе Украины начался захват храма УПЦ

Сообщение появилось вечером пятницы, в нем сообщалось о начале рейдерского захвата храма УПЦ на Буковине. Отмечалось, что группа боевиков от ПЦУ пытается сломать замки под пение гимна. Полиция на месте не препятствовала преступлению, а верующие собираются на защиту храма.